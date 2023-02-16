Оксана Акиньшина покинула Россию вместе с Данилой Козловским

На днях 35-летняя Оксана Акиньшина впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками в социальных сетях. Оказалось, что она проводит отпуск в США, причем, как подозревают поклонники, не одна, а с Данилой Козловским. По информации в Сети, пара гуляла по Центральному парку Нью-Йорка.

Артистка выставили в личном блоге новые фотографии с путешествия, на которых буквально сияла от счастья. В комментариях поклонники отмечали, что фотографировал ее никто иной, как звезда «Экипажа». Однако сам Данила в кадре не засветился.

«С Даней в Нью-Йорке. Идеальный День святого Валентина», «Успехов тебе и Даниле: вы вместе очень гармоничная пара, видно, что у вас все будет отлично», «Данила фотографировал, отличные кадры и потрясающая улыбка», - писали пользователи в социальной сети.

Напомним, что актеры официально не подтверждают свои отношения, хоть и продолжают появляться вместе на светских мероприятиях. К тому же, это не первый их совместный отпуск. Но, как правило, о развитии отношений в паре фанаты узнают только по намекам и снимкам папарацци. Так, в начале января актеры вместе посетили Третьяковскую галерею, в которой открыто проявляли чувства друг к другу. А спустя пару недель они появились на премьере фильма в одном из кинотеатров Москвы. При этом на мероприятии Акиньшина и Козловский скрывались от журналистов и просили их не снимать.