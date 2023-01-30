22:20, 30 января 2023
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Козловский и Акиньшина начали прятаться от фотографов по неизвестной причине
Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина запретили журналистам их снимать.
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина вместе появились в кинотеатре Моссовета, но запретили журналистам их снимать. Сначала они быстро пробежали в зал, а потом оба уткнулись в телефоны.
Козловский был в бейсболке, которую не только не снимал, но и натянул максимально низко на глаза.
При попытке журналистов сфотографировать Акиньшина заявила: «Не надо снимать». Об этом сообщает МК.
Причина, по которой Акиньшина не желает фотографироваться, неизвестна.
Примечательно, что ранее актеры появились в Третьяковской галерее, держась за руки. Судя по таким появлениям, они состоят в романтических отношениях.
Источник фото:Максим Печенкин/ Starface.ru
Источник:МК
Автор:Лилия КараеваТеги: