Козловский и Акиньшина начали прятаться от фотографов по неизвестной причине

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина вместе появились в кинотеатре Моссовета, но запретили журналистам их снимать. Сначала они быстро пробежали в зал, а потом оба уткнулись в телефоны.

Козловский был в бейсболке, которую не только не снимал, но и натянул максимально низко на глаза.

При попытке журналистов сфотографировать Акиньшина заявила: «Не надо снимать». Об этом сообщает МК.

Причина, по которой Акиньшина не желает фотографироваться, неизвестна.

Примечательно, что ранее актеры появились в Третьяковской галерее, держась за руки. Судя по таким появлениям, они состоят в романтических отношениях.