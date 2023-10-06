Округлившийся живот Ани Лорак вызвал слухи о беременности

Поклонники певицы Каролины Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, заподозрили ее в беременности после того, как артистка опубликовала в социальной сети совместное фото с испанским инструктором по йоге и медитации Исааком Виджраку.

На снимке 47-летний любовник Лорак держит певицу за талию, положив одну ладонь на живот. Для фотосессии артистка выбрала облегающее черное платье, которое зрительно увеличило ее бедра.

«Неужели беременна?» - задались вопросом подписчики в комментариях.

Поклонники 45-летней Лорак также отметили, что в таких позах обычно фотографируются будущие родители, поэтому снимок многие восприняли как намек певицы на интересное положение. При этом сама артистка решила сохранить интригу и воздержалась от комментариев, сообщает портал «7Дней.ру»

Ранее Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке родилась дочь София. После развода звезда долго переживала, но по прошествии времени встретила новую любовь. Сейчас певица признается, что ей повезло повстречать любимого и любящего мужчину.

Ранее Ани Лорак дала концерт в Москве в честь своего 45-летия. Артистка показала не только себя, но и вывела на сцену 12-летнюю дочь Софию. В этот вечер именинницу со сцены также поздравил Филипп Киркоров.