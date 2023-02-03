Округлился животик: невестку Наташи Королевой поздравляют с беременностью

Пока поклонники с интересом обсуждают отношения Наташи Королевой с мужем Сергеем Глушко, певица через некоторое время может стать бабушкой! Невеста сына звездных супругов Архипа намекнула на беременность.

22-летняя Мелисса Фокс, которую на самом деле зовут Анна Волынкина, долгое время встречается с наследником артистов. Молодой человек уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца и явно хочет от нее детей. На днях девушка намекнула, что готова порадовать избранника.

Поклонники заметили, что стройная красавица стала прибавлять в весе. Ее формы заметно округлились, что она демонстрирует в соцсетях. Она опубликовала кадры, на которых держится за свой живот. Через некоторое время у нее в микроблоге появилось видео с огромным количеством соленой и жирной еды. Подписчики подумали, что Анну не просто так потянуло на солененькое.