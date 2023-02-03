Округлился животик: невестку Наташи Королевой поздравляют с беременностью
Невестка Наташи Королевой Мелисса показала округлившийся живот.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Пока поклонники с интересом обсуждают отношения Наташи Королевой с мужем Сергеем Глушко, певица через некоторое время может стать бабушкой! Невеста сына звездных супругов Архипа намекнула на беременность.
22-летняя Мелисса Фокс, которую на самом деле зовут Анна Волынкина, долгое время встречается с наследником артистов. Молодой человек уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца и явно хочет от нее детей. На днях девушка намекнула, что готова порадовать избранника.
Поклонники заметили, что стройная красавица стала прибавлять в весе. Ее формы заметно округлились, что она демонстрирует в соцсетях. Она опубликовала кадры, на которых держится за свой живот. Через некоторое время у нее в микроблоге появилось видео с огромным количеством соленой и жирной еды. Подписчики подумали, что Анну не просто так потянуло на солененькое.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Если беременность девушки подтвердится, то родители жениха будут не очень рады этим новостям. В многочисленных интервью Тарзан не одобрял выбор сына и говорил, что ему еще стоит набраться опыта. Наташа же старалась не идти против наследника, но тоже не с восторгом отзывалась об Анне.
Ранее мы писали о том, как беззубая невестка Королевой и Тарзана запела и собралась на сцену.