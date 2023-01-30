«Хочет сместить Наташу»: беззубая невестка Королевой и Тарзана собралась на сцену

Поклонники Наташи Королевой давно наблюдают не только за ней, но и за членами ее семьи. Пристальное внимание фанатов направлено на ее сына Архипа и его эпатажную невесту Мелиссу Волынкину. Бывшая стриптизерша решила пойти по стопам будущей свекрови и стать певицей.

Раньше девушку критиковали не только пользователи Сети, но даже родственники ее жениха. СМИ писали, что они до сих пор не одобряют выбор сына. По слухам, их смущала профессия красавицы. Это удивляло фанатов, которые знали, что муж Королевой сам много лет вертелся на шесте.

Мелисса сменила работу, стала визажисткой. А на днях спровоцировала слухи о том, что планирует стать певицей. Она опубликовала ролик, на котором исполняет популярный трек. Зрители в очередной раз посоветовали девушке обратиться к стоматологу, ведь у нее серьезные проблемы с зубами.

«Хочет сместить Наташу», «Только не это! Сначала Архипка пытался по стопам мамы пойти, теперь его девица», «Ого, в доме теперь две певицы, ждем выхода альбома», «Неужели в семье Глушко родилась очередная певичка?» — пишут в комментариях.

Сама красавица пока никак не комментирует свое новое увлечение. Ранее мы писали о том, как невестка-стриптизерша Наташи Королевой села на мужика и поработала.