Округлился живот, тянет на соленое: возлюбленную Марата Башарова заподозрили в беременности

После двух неудачных браков Марат Башаров вновь обрел счастье в личной жизни. Артист встречается с актрисой Асей Борисовой, которая младше него на 12 лет. Влюбленные думают узаконить отношения в следующем году. Но поклонники уже подозревают новую избранницу ведущего «Битвы экстрасенсов» в беременности.

Пара недавно появилась на публике. Марат и Ася не отходят друг от друга и не стесняются выражать чувства. Поклонники пары заметили: у 38-летней избранницы Башарова округлился живот и набухла грудь. Кроме того, ее постоянно тянет на соленое, сообщается в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Журналисты заметили, что и Башаров постоянно бегает в туалет. Возможно, у него образовался синдром кувады, когда мужчины из-за стресса испытывают те же симптомы, что и беременные женщины. Официального подтверждения этой информации нет. Возможно, Борисова просто поправилась на несколько килограммов.

Личная жизнь звезды фильма «Свадьба» сопровождалась различными скандалами. У артиста были отношения с Елизаветой Круцко, которая родила ему дочь Амели. В 2014 году он женился на племяннице Эммануила Виторгана Екатерине Архаровой — в том же году женщина с многочисленными травмами попала в больницу, обвинив супруга в домашнем насилии. В 2015 году они развелись, а в 2017 году Марат женился на беременной поклоннице Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя. Шевыркова также обвиняла звезду в избиениях и заявляла, что он сломал ей нос. С ней Башаров развелся в 2019 году.

О романе с Асей Борисовой артист рассказал в 2022 году.

Ранее Марат Башаров принес публичные извинения своим бывшим женам Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой за то, что избивал их. Телеведущий поблагодарил женщин за то, что они смогли его простить.