Окончила МГУ, зовут Стефани: 18-летний сын Децла показал девушку
18-летний сын Децла и его девушка Стефани поцеловались на публике.
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18-летний сын певца Децла Антоний Киселев показал девушку. Ею оказалась выпускница МГУ по имени Стефани.
Об этом сообщает StarHit.
Издание обратило внимание на публикацию в личном блоге Киселева. Наследник покойного певца разместил фотографию с девушкой в баре. На совместном снимке молодые целуются.
Сайт нашел на ее странице фото с дипломом факультета журналистики МГУ и пришел к выводу, что, возможно, она окончила вуз, и, следовательно, старше.
Ранее юноша не афишировал личную жизнь: он делился персональными снимками, связанными с музыкой, выходом треков. Девушка также не публиковала связанные с Киселевым фото.
Интернет-пользователи не скрыли эмоций при виде снимка возлюбленных. Они засыпали сына Децла и девушку комментариями. «Рад за тебя, как за себя», «Две иконы», - писали в Сети.
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