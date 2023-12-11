Окончила МГУ, зовут Стефани: 18-летний сын Децла показал девушку

18-летний сын певца Децла Антоний Киселев показал девушку. Ею оказалась выпускница МГУ по имени Стефани.

Об этом сообщает StarHit.

Издание обратило внимание на публикацию в личном блоге Киселева. Наследник покойного певца разместил фотографию с девушкой в баре. На совместном снимке молодые целуются.

Сайт нашел на ее странице фото с дипломом факультета журналистики МГУ и пришел к выводу, что, возможно, она окончила вуз, и, следовательно, старше.

Ранее юноша не афишировал личную жизнь: он делился персональными снимками, связанными с музыкой, выходом треков. Девушка также не публиковала связанные с Киселевым фото.

Интернет-пользователи не скрыли эмоций при виде снимка возлюбленных. Они засыпали сына Децла и девушку комментариями. «Рад за тебя, как за себя», «Две иконы», - писали в Сети.

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