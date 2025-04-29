Дочь Петросяна прокомментировала решение суда о выселении из квартиры юмориста. Об этом сообщает Kp.ru.

Сегодня стало известно, что суд выписал дочь Евгения Петросяна из его квартиры в Москве. Юморист настаивал на этом решении из-за того, что Викторина давно не проживала в квартире. Кроме того, Петросян назвал дочь «бывшим членом семьи».

Сама Викторина призналась, что не была на суде и давно не общается с отцом.

«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», - заявила она.

Напомним, по одной из версий единственная дочь Евгения Петросяна перестала общаться с отцом после начала его романа с Татьяной Брухуновой.

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