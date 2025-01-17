«Не выходит на связь»: подруга высказалась о состоянии восстанавливающейся после инсульта Кондулайнен

Близкая подруга Елены Кондулайнен писательница Мария Арбатова раскрыла состояние восстанавливающейся после инсульта заслуженной артистки РФ. Ее слова приводит издание «Абзац».

Как призналась Арбатова, переживать за здоровье актрисы в настоящий момент не стоит.

«У нее все хорошо, слава богу. Она не выходит на связь с журналистами, потому что очень ранимый человек. Но она дает концерты уже. Елена — умница и красавица, всем бы нам так выглядеть», — поделилась Арбатова.

В 2020 году Елену Кондулайнен доставили в больницу из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку. Позднее знаменитость выписали из больницы и, как рассказывали близкие артистки, ей удалось полностью восстановиться.

В 2023 году Кондулайнен снова госпитализировали. Она выписалась из реабилитационного центра, а после поехала в санаторий Нальчика. Актриса признавалась, что полностью соблюдает рекомендации медиков: ведет здоровый образ жизни и занимается лечебной физкультурой.

Ранее мы писали, что Елену Кондулайнен увольняют из театра после 30-ти лет службы.