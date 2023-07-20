«Окончательно поехал кукухой»: названа зависимость, сгубившая актера Дмитрия Назарова

Журналист Армен Гаспарян рассказал об алкогольной зависимости уехавшего из РФ Дмитрия Назарова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В личном блоге Назарова появилась публикация, в которой актер прочитал провокационное стихотворение. Подобный поступок очень разозлил журналиста. Армен убежден, что Дмитрий «продолжает открывать свой грязный рот» не просто так. По мнению Гаспаряна, звезда «Кухни» «потерял связь с реальностью» из-за алкогольной зависимости.

«В редких перерывах между запоем и похмельем Назаров окончательно поехал кукухой», — высказался Армен.

Также сотрудник СМИ заговорил и о возвращении артиста в РФ. Гаспарян считает, если подобное произойдет, то россияне не встретят его с любовью и теплом из-за провокационных действий.

Напомним, после отъезда из России Дмитрий обосновался во Франции и по-прежнему занимается актерской деятельностью.

Ранее уехавший из России Дмитрий Назаров впервые ответил на обвинения в алкоголизме. Подробности смотрите в этой статье.