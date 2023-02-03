Около 660 тысяч: Алла Пугачева не смогла снять с карточки положенную пенсию

Певица Алла Пугачева, находясь за границей, не может распоряжаться положенной пенсией. Выплаты приходят на российскую карту, но в Израиле она не обслуживается.

Ежемесячно Пугачевой, как народной артистке СССР, начисляется около 55 тыс. рублей. За год на карту перевели примерно 660 тыс.

Однако ни рубля от этой внушительной суммы Примадонна не получила.

В Израиле певице не положена пенсия. Выплаты по старости в этой стране назначаются, если человек работал хотя бы 10 лет и делал взносы. В противном случае человек может рассчитывать только на пособие по старости в размере 800 долларов (примерно 49 тыс. рублей).

Ранее в России предложили вариант, как поступить с деньгами уехавших звезд. Речь шла о заморозке всех возможных доходов исполнителей.