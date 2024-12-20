Около 30 человек слегли с болями в животе: гости корпоратива с певицей Севиль заразились норовирусом в Омске

Корпоратив с певицей Севиль из группы Artik & Asti должен был состояться в Омске, однако мероприятие пришлось отменить из-за вспышки норовируса. Около 30 человек слегли с болями в животе, передает Telegram-канал Mash.

Корпоратив местной компании должен был состояться сегодня в комплексе загородного отдыха. Но так как гостям стало плохо, то мероприятие отменили. Среди заболевших есть как взрослые, так и дети.

Гостиницу, где все должно было проходить, проверил Роспотребнадзор. В ходе проверки стало известно, что у персонала не было медкнижек, а у шести работников выявили РНК Norovirus второго генотипа.

Чтобы не терять деньги, организаторы перенесли выступление в другое место. Но Севиль предпочла отказаться от корпоратива, за которой ей заплатили 6 млн рублей.

Ранее певица подтвердила слухи о помолвке с артистом Тони. Она сделала это на праздновании своего дня рождения.