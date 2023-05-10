«Охрану надо усилить»: после похорон Юдашкина 74-летней Алле Пугачевой стали угрожать

Недавно в мире отечественной моды произошли утраты. Сначала от внутреннего кровотечения скончался Зайцев, и следом за ним ушел из жизни Юдашкин. Именитые модельеры сотрудничали со звездами шоу-бизнеса. Вот почему многие из них решили проводить Вячеслава и Валентина в последний путь. Не стала исключением и Алла Пугачева. Ради этого события певица прилетела из Израиля в РФ. Однако после череды громких высказываний в адрес россиян не все оказались рады ее приезду.

В личном блоге Роман Худяков поспешил высказаться о судьбе Пугачевой. По словам мужчины, он не собирается вспоминать былые заслуги артистки. Вместо этого Худяков заявил: исполнительницу хита «Арлекино» «недолюбливают в России». В качестве аргументации своей позиции Роман привел в пример многочисленные угрозы соотечественников в адрес певицы.

«Судя по количеству угроз, охрану Пугачевой надо значительно усилить», — цитирует Teleprogramma.pro Худякова.

Ранее выяснилось, в какую сумму обошелся перелет Аллы Борисовны из Израиля в Россию. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Костенко вышла на связь после операции и заговорила о «сумасшедшей боли». Высказывание девушки читайте в этой статье.