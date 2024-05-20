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Опубликовано 20 мая 2024, 16:49
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Охранники на концерте Валерия Меладзе в США были в недоумении от фанаток

Охранники на концерте Валерия Меладзе в США были в недоумении от фанаток

© Starface.ru

Охранники на концерте Валерия Меладзе в США были в недоумении от фанаток. Об этом стало известно «Страстям» из соцсетей.

В Сети завирусился ролик с прошедшего в США концерта Валерия Меладзе. Артист выступил в Атлантик Сити, Нью-Джерси 11 мая. На кадрах видно, как во время исполнения песни «Сэра» поклонницы певца встают со своих мест и танцуют рядом со сценой.

Наплыв желающих приблизиться к Меладзе останавливают охранники, которые находятся в шоке от происходящего. Впрочем, уже спустя несколько секунд они начинают энергично двигаться под хиты музыканта и смеяться.

Напомним, Валерий Меладзе сейчас ездит с гастролями по всему миру. Ближайший концерт музыканта состоится 23 мая в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что невестка Кристины Орбакайте появилась на концерте Валерия Меладзе в Лос-Анджелесе вместе с внуком Аллы Пугачевой.

Источник фото:Starface.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Валерий Меладзе
концерт
фанаты