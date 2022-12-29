«Меня всюду закрыли»: Дмитрий Колдун рассказал, из-за кого ушел со сцены

Белорусский певец Дмитрий Колдун завоевал сердца поклонников, но потом резко пропал с телеэкранов. Он построил счастливую семейную жизнь и стал отцом. Но поклонники до сих пор рассуждают, почему у артиста не получилось закрепиться на вершине славы. В недавнем интервью звезда рассказал, что думает по этому поводу.

После «Фабрики звезд» и конкурса «Евровидение жизнь певца сильно изменилась. Он говорит, что целых два года его преследовала черная полоса.

«После конкурса «Евровидение» мне сказали, что назначают нового продюсера, все эти скандалы с Дробышем, Филиппом Киркоровым... Меня потом всюду закрыли, я остался один на один из-за разногласий с Дробышем», – вспоминает Дмитрий.

Исполнитель признался, что в таком положении ему сложно было возродить карьеру.

«Как ты можешь капитализировать известность, которая тебе не принадлежит и которая не тобой создана? Никак! Все-таки, чтобы заниматься музыкой, творчеством, карьерой, нужны деньги. Нельзя просто в трусах прийти куда-то и начать все с самого начала. Тем более шоу-бизнес в тот момент напомнил казино, и чтобы играть, тебе нужны были какие-то фишки, которые надо купить», – рассуждает артист.

Певец рассказал, что эти два года продолжал заниматься музыкой, собирался с друзьями, которые тоже были увлечены творчеством. Колдун очень благодарен людям, которые его поддерживали в сложное время.

«Были тяжелые времена, потому как никто не хотел со мной водиться. Говорили вроде как с Колдуном дела не иметь, он всех «кидает». Посмотрите: от одного ушел, от второго. Колобком называли. Это происходило в России, в Белоруссии никто палок в колеса не втыкал, но мне и заняться там особо было нечем, потому как с одной песней «Work you magiс» работать очень сложно», – признался звезда.

В скором времени у Дмитрия появились новые песни, которые понравились радиостанциям. Сейчас исполнитель продолжает творить и радует поклонников новыми треками.

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