Охранник магазина обвинил шоумена Гогена Солнцева в краже жевательной резинки

Гоген Солнцев считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной этого является его провокационное поведение. Мужчина готов на всю страну не только поделиться подробностями личной жизни, но и колко высказаться в адрес коллег. На этот раз Солнцев вновь угодил в неприятную ситуацию.

В личном блоге шоумен сообщил, что посетил участковый пункт полиции и написал заявление на обидчика. По словам Солнцева, охранник продуктового магазина оклеветал его и обвинил в воровстве жевательной резинки. Гоген заявил, что он будет бороться за свою репутацию.

«Охранное дело ларька на карандаше у органов. Надеюсь, его посадят побыстрее», — цитирует Газета.Ru слова мужчины.

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