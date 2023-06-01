«Меня окружали мегеры»: экс-супруга Гогена Солнцева избила его подругу на съемках рекламы

Гоген Солнцев относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Мужчина никогда не скрывал, что его интересуют женщины постарше. Вот почему несколько лет назад он открыто объявил о браке с Екатериной Терешкович. Однако любовь, как и дружеские отношения, им не удалось сохранить. Теперь экс-супруги нередко выясняют отношения в публичном пространстве и выдвигают друг другу встречные обвинения. На этот раз Терешкович устроила драку из-за бывшего возлюбленного.

Как сообщает портал PROZVEZD, Гоген вместе с Екатериной и подругой Лидией снимались в рекламе интимного стимулятора, вызывающего сексуальное желание у женщин пенсионного возраста. Изначально Екатерина и Лидия не хотели появляться вместе в кадре: между ними давно существуют разногласия. Однако мужчине все-таки удалось уговорить своих дам на съемку, которая закончилась очередным скандалом.

По данным источника, Терешкович пыталась дотронуться до полового органа Гогена. Подобный жест не понравился его подруге, вот почему она поспешила заступиться за мужчину. Все это привело к тому, что между женщинами произошла драка.

Разнимать дам пришлось операторам съемки. После этого на площадку была вызвана скорая помощь: Екатерина не пострадала, а вот на щеке Лидии была обнаружена гематома.

«После этой съемки я понял, что меня окружали мегеры. Больше я со своими старухами связываться не буду. От них лучше держаться подальше», — высказался Гоген.

Ранее Солнцев заявил, что Гурцкая и ее покойный муж мечтали о втором ребенке. Подробности смотрите здесь.