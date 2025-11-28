Охранник, которого Киркоров сбросил со сцены, требует с певца 2,3 млн рублей

Охранник, которого певец Филипп Киркоров столкнул со сцены во время концерта Ани Лорак, требует с артиста более 2 млн рублей компенсации за ущерб, нанесенный его здоровью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в 2023 году во время выступления Лорак в московском «Крокус Сити Холле». Концерт был приурочен к 45-летию артистки. Филипп Киркоров спускался в зал, когда дорогу ему перегородил охранник и попросил подождать. Ждать певец не стал и столкнул мужчину со сцены.

Падение со сцены привело к растяжению у секьюрити связок правого голеностопа. Певец тогда заявил, что дело удастся решить мирным путем и предложил заплатить 1 миллион рублей. Однако потерпевший обратился в суд с требованием возместить ему ущерб на сумму ровно в два раза больше.

Недавно охранник выдвинул новые требование: теперь он хочет еще 300 тысяч рублей. В итоге полный размер компенсации достиг 2,3 млн. Эти деньги должны покрыть его расходы на лечение и недополученных из-за травмы 77 тысяч рублей.

