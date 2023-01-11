«Охотимся за китами»: Оксана Самойлова долго не раскрывала поклонникам цель поездки в Африку

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила цель поездки в Африку. Ее семья хочет увидеть морских млекопитающих, которых нигде не удавалось встретить.

Самойлова написала в соцсетях, что ее семья «всю жизнь охотится за китами», однако, даже в «диких путешествиях», кроме китовой акулы, никого не нашла.

«Цель этой поездки очевидна. Киты, китулечки, китули», - сообщила блогер.

Чтобы увидеть млекопитающих, семье понадобились «12 лет поисков и попыток по всему миру». Самойлова пришла к выводу, что они «заслужили эту встречу».

Ранее сообщалось, что Самойловы совершили перелет из Арабских Эмиратов в Африку. В соцсетях жена Джигана показывала различную «дичь»: жаб и летучих мышей, которых на Маврикии предостаточно.