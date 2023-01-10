13:14, 10 января 2023
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Назвавшие себя «самой уставшей семьей в России» Самойловы решили повременить с возвращением из-за границы
«Привыкаем к дичи»: Оксана Самойлова с семьей переехала из Арабских Эмиратов в Африку.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила о перелете из Объединенных Арабских Эмиратов в Африку, на остров Маврикий. С возвращением в Россию семья решила повременить.
Самойлова заявила, что в Африке «всё восхитительно, но очень много кто живет». При этом супруга музыканта заявила, что их «любимый вид отдыха, когда страшно, дико и очень интересно».
«Привыкаем к дичи», - описала Самойлова новое место.
Семья переехала на полуостров, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее Самойлова купила квартиру в элитном районе Дубая. Перед путешествием в ОАЭ блогер назвала свою семью «самой уставшей в России».
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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