«Охомутала маленького мальчика»: бывший возлюбленный Дубцовой раскрыл правду об их романе

Певец Mars Deimos впервые после расставания с артисткой Ириной Дубцовой раскрыл правду об их отношениях. Слухов и о самом романе, и о причине его завершения было много. Но исполнитель заверил – на самом деле они действительно были счастливы эти 4-5 месяцев вместе.

Свои чувства друг к другу вокалисты никогда особо не скрывали. Все начиналось с обычной дружбы, но довольно быстро переросло в любовь. Не смущало Марселя и Ирину и то, что у них существенная разница в возрасте – победительница «Фабрики звезд» на девять лет старше певца. Многие поклонники даже думали, что Дубцова, наконец, определилась со спутником по жизни. Но неожиданно для всех она решила бросить бойфренда, так ничего и не объяснив.

Ходили слухи, что в паре происходили постоянные ссоры, и именно они стали причиной расставания. Mars Deimos же в новом интервью признался, что многие из домыслов фанатов являются неправдой. «На самом деле все было круто! Ира, конечно, взрослая тетя, охомутала маленького мальчика. Мы классно проводили время», - цитирует слова артиста издание StarHit.

По словам Марселя, они много веселились вместе, катались по России, путешествовали за границей, давали концерты. Об Ирине у него остались только хорошие впечатления. «Ира — веселая, со стержнем, умная, а мне всегда нравились женщины с широким мировоззрением», - поделился певец.

Ранее стало известно, что на последнем концерте в Сочи Ирина Дубцова упала на сцене, травмировав ногу.