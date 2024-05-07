«Ох ты ж чудо!»: Андрея Григорьева-Апполонова потрясла стоимость бамбука в Сочи

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев – Апполонов отправился на отдых в Сочи и был поражен растущим в городе бамбуком. Как пояснил артист, это растение высаживют специально, при этом каждый куст стоит более 5 тысяч рублей.

«Я все понял про Сочи, ребята. Просто в Сочи все круто. Вот дорога, молодой бамбук. И цена одного кустарника 5400, ребята», - сообщил Андрей в своем Telegram-канале.

Согласно подсчетам «рыжего» из «Иванушек», только на одной аллее бамбука посажено примерно на 1 миллион рублей.

«Ох ты ж.. чудо! Сочи – самый дорогой город в мире. Welcome to Sochi» - в шутку сказал певец.

В доказательство своих слов он опубликовал короткий видеоролик, на котором запечатлена бамбуковая аллея.

Ранее 53-летний Андрей Григорьев-Апполонов признался, почему артисты его коллектива до сих пор привлекают сотни фанаток. По мнению певца, большую роль играет генетика. Еще один член коллектива, Кирилл Туриченко, признался, что благодаря частым выступлениям и гастролям он сбрасывает лишний вес.