Андрей Григорьев-Апполонов признался, что знакомит отца с молодыми поклонницами. Об этом сообщает mk.ru.

Солист Иванушек Intrnational Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, почему артисты коллектива до сих пор привлекают сотни фанаток. По мнению певца, большую роль играет генетика.

«Когда моему папе было 65 лет, он приходил на концерты, и девчонки-малолеточки спрашивали: „А кто это с тобой“? Я отвечал, что это мой папа. Они добавляли: „Какой импозантный мужчина“. Я потом говорил папе: „Иди познакомься“. А он мне: „Андрюш, ты что — нельзя с поклонницами“», — рассказал он.

Еще один член коллектива, Кирилл Туриченко, признался, что благодаря частым выступлениям и гастролям он сбрасывает лишний вес.

«Когда мы чуть-чуть жирнеем, заставляем себя работать больше. Андрей увеличивает количество шпагатов, Кирилл берет меня или поклонницу из первого ряда и так качается», — объяснил он.

А вот Кирилл Андреев рассказал, что давно занимается спортом — девять лет он увлекается хоккеем и ежедневно ходит в парке.

Ранее мы писали о том, что Кирилл Андреев из «Иванушек» поздравил Пугачеву с юбилеем.