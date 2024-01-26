Оказался за решеткой: «наследника» Вячеслава Зайцева обвинили в изнасиловании 19-летней девушки

Модель Эдуард Кривенко, который называл себя наследником дизайнера Вячеслава Зайцева, попал за решетку. 19-летнеяя девушка обвинила его в изнасиловании.

Она появилась в эфире программы «Прямой эфир» и рассказала, что познакомилась с Кривенко в Ростове. Девушку смутила большая разница в возрасте (Кривенко 40 лет), но ее привлекли красивые ухаживания мужчины. Возлюбленный забирал на машине с учебы и отвозил на работу.

Однажды Кривенко пытался в грубой форме узнать, не занимается ли девушка эскортом. Он отвез ее на пустырь и заблокировал дверь машины, затем начал насиловать. Девушка рассказала, что он бил по лицу и снимал свои действия на камеру.

Выяснилось, что у пострадавшей нет родителей, заступиться за нее было некому. После инцидента в машине Кривенко отвез девушку в дом родителей и оставил на 5 дней. Там насилие продолжилось, кроме того, Кривенко постоянно что-то давал девушке, и она теряла сознание.

Девушка рассказала об еще одном эпизоде издевательств: «Однажды поехал меня «закапывать», но на мое счастье рядом оказались сотрудники полиции. Они вытащили меня из машины и спасли».

На откровения обратил внимание сайт StarHit.

Ведущие программы заявили, что Кривенко находится за решеткой. Он останется там до окончания следственных действий. Мужчина отрицает обвинения.

Ранее друг Зайцева Вадим Хусаинов рассказал правду о Кривенко.