Оказался любителем поговорить за рулем и превысить скорость: звезда НХЛ Малкин собрал более 140 штрафов

Хоккеист Евгений Малкин, который играет за американский клуб «Питтсбург Пингвинз», собрал более 140 штрафов за нарушение ПДД в России. Спортсмен бывает на родине во время отпуска.

Нападающий передвигается по Москве за рулем BMW X5 с номерами МЕВ, которые расшифровываются как — Малкин Евгений Владимирович. В июне звезда НХЛ нарушил ПДД 11 раз, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Евгений оказался большим любителем поговорить по телефону за рулем. Также чаще всего хоккеиста штрафовали за превышение скоростного режима и неоплаченную парковку. Всего за 6 лет пользования машиной в России Малкин собрал 143 штрафа на сумму 264,5 тысячи рублей. Сейчас их недоплачено на сумму 16 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Николай Сердюков нарушил ПДД 264 раза. Он передвигается на элитной машине супруги Ксении Бородиной.