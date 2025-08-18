Опубликовано 18 августа 2025, 11:271 мин.
Оказался должником: что известно о бизнесе нового возлюбленного дочери Любови Успенской
Новый возлюбленный дочери Любови Успенской оказался должен полмиллиона рублей.
© Starface.ru
Как выяснил Telegram-канал «Светский хроник», бизнесмен Никита Плотников, который моложе Татьяны Плаксиной на девять лет, оказался не самым успешным бизнесменом.
В 2020 году молодой человек ремонтировал квартиру, однако работу закончить так и не смог. Заказчик выставил Плотникову претензии из-за испорченной плитки в санузле, отсутствия теплого пола и проблем с батареями.
По итогам судебных разбирательств, жених Плаксиной оказался должен 1,2 миллиона рублей, 500 тысяч из которых не выплатил до сих пор.
Ранее дочь Любови Успенской призналась, что познакомилась с возлюбленным в соцсети. Как оказалось, пара встречается уже три месяца.