Оказался должником: что известно о бизнесе нового возлюбленного дочери Любови Успенской

Новый возлюбленный дочери певицы Любови Успенской оказался должником.

Как выяснил Telegram-канал «Светский хроник», бизнесмен Никита Плотников, который моложе Татьяны Плаксиной на девять лет, оказался не самым успешным бизнесменом.

В 2020 году молодой человек ремонтировал квартиру, однако работу закончить так и не смог. Заказчик выставил Плотникову претензии из-за испорченной плитки в санузле, отсутствия теплого пола и проблем с батареями.

По итогам судебных разбирательств, жених Плаксиной оказался должен 1,2 миллиона рублей, 500 тысяч из которых не выплатил до сих пор.

Ранее дочь Любови Успенской призналась, что познакомилась с возлюбленным в соцсети. Как оказалось, пара встречается уже три месяца.