«Ангел, он покорил меня»: дочь Любови Успенской впервые прокомментировала новый роман с бизнесменом

Дочь Любови Успенской впервые прокомментировала свой новый роман. В разговоре с журналом StarHit Татьяна Плаксина подтвердила отношения с молодым бизнесменом и призналась, что познакомилась с ним в Сети.

Недавно дочь певицы, которая долгое время скрывала личную жизнь, представила публике своего возлюбленного. Им оказался 27-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга Никита Плотников. Став объектом обсуждений в СМИ, Татьяна Плаксина прервала молчание и впервые раскрыла детали нового романа. Как оказалось, пара встречается уже три месяца, они познакомились в Интернете и с первого взгляда влюбились друг в друга.

«Он меня нашел в соцсети, сходили на ужин, и все», — отметила дочь Любови Успенской.

35-летняя Татьяна Плаксина не скрывает: она нашла в молодом человеке все, о чем мечтала: «Он меня покорил чувством юмора и умом. Найти своего человека сложно, но кто ждет, всегда встретит счастье. Никита помогает мне во всем, он ангел».

Несмотря на разницу в возрасте в 9 лет, пара не испытывает дискомфорта. Более того, по словам Татьяны Плаксиной, новый избранник «успокаивает» ее: «Я сама не способна кого-либо приземлить, это меня надо заземлять». Звездная наследница также сообщила, что ее мама уже давно знакома с Никитой.

«Мама очень тепло его приняла, потому что Никита правда очень хороший человек», — заявила Татьяна Плаксина.

Ранее дочь Любови Успенской поделилась первым совместным фото с новым возлюбленным.