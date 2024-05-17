«Оказалось неожиданным даже для меня»: фигуристка Тарасова рассказала о свадьбе с конкурентом

Фигуристка Евгения Тарасова рассказала о неожиданной свадьбе с конкурентом на льду Федором Климовым. Поклонники не знали, что молодые спортсмены встречаются, и были в шоке, когда узнали о бракосочетании. Девушка дала интервью WomanHit.ru.

Тарасова является двухкратной серебряной медалисткой Олимпиады. Их пара с Владимиром Морозовым всегда восхищала катанием, а комментаторы говорили, что их серебро на соревнованиях «с золотым отливом». Осенью прошлого года молодые люди объявили о завершении карьеры. Девушка посвятила себя шоу на льду и семье. Интересно, что ее избранником оказался конкурент Федор Климов.

Знаменитость призналась, что они не скрывали отношения, но и не выставляли на всеобщее обозрение. До свадьбы они встречались чуть больше трех лет, поэтому о них знали близкие и родственники. А вот для фанатов эта новость стала шоком.

«Но вот предложение руки и сердца оказалось неожиданным даже для меня. Мы, конечно, обсуждали, что когда-нибудь поженимся. Но я думала, Федор подождет, когда пройдет Олимпиада», – поделилась фигуристка.

Супругам-спортсменам часто приходится мириться с тем, что их разделяют расстояния. Тарасова говорит, что и у них в паре такое бывает. Но, по ее мнению, любовь на расстоянии возможна.

«Конечно, мы скучаем, конечно, хочется больше времени проводить вместе, но пока у нас получается вот так. Посмотрим, как будет дальше», – добавила девушка.

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