«Оказалось, что в другом городе он живет с бабой»: звезда Stand Up Ахмедова рассталась с возлюбленным

Юмористка Юлия Ахмедова призналась, что столкнулась с обманом со стороны любимого человека. Бойфренд звезды Stand Up изменял, пока находился с ней в отношениях. Поэтому артистка решила расстаться с ним.

О личной жизни Юлия не любит говорить, поэтому о ней почти ничего неизвестно. Ходили слухи, что она встречалась с коллегой Русланом Белым*(признан иностранным агентом на территории РФ), но они эту информацию не подтверждали. В одном из шоу Ахмедова недавно призналась, что действительно была в отношениях какое-то время. Они с бойфрендом даже жили вместе. Пока она не узнала об измене.

«Мы с ним жили, а оказалось, что в другом городе он живет тоже с какой-то бабой. Я прихожу с работы, а он уже все вещи вывез, пока меня не было. Ничего мне не сказал и еще денег должен остался. Я его ненавижу, и все мои друзья его ненавидят», - призналась Юлия в шоу Ильи Соболева «Токсики».

Личность бывшего Ахмедова предпочла не раскрывать. Она подчеркнула, что он женился на той девушке, с которой ей изменял.

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