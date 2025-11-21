«Оказалось, что мы любим пить один и тот же виски»: певица Слава рассказала о встрече с Пугачевой

Певица Слава рассказала о встрече с коллегой Аллой Пугачевой. По ее словам, Примадонна написала ей песню. Однако артистка так и не исполнила ее, так как забыла слова.

В видео, опубликованном телеведущим Герой Иващенко, Слава призналась — ей очень понравилась личная встреча с Аллой Борисовной. Им удалось пообщаться на вечеринке одного известного дизайнера.

«Мы долго говорили по душам. Оказалось, что мы любим пить одни и те же напитки – один и тот же виски и одну и ту же марку вина – австрийскую. Это было поразительно, клянусь!» - заявила Слава.

По признанию певицы, Пугачева написала для нее песню, но в репертуар Славы она так и не вошла. Дело в том, что вокалистка просто забыла текст и даже автор не смогла ей помочь вспомнить.

«Она мне написала песню, но мы с ней были в такой эйфории, что мы сразу же забыли слова обе», - поделилась артистка.

Ранее певица Слава рассказала, почему бросила гражданского мужа.