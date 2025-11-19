«Меня могло не быть»: Слава призналась, почему разошлась с Данилицким

Певица Слава призналась, почему разошлась с бизнесменом Анатолием Данилицким. Выяснилось, что мужчина не помогал артистке ни морально, ни финансово после многочисленных операций и на фоне глухоты.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Слава сообщила, что серьезно заболела в один момент и могла лишиться карьеры. В сложный период Анатолий, хотя и видел, как тяжело избраннице, никак не поддерживал. Это стало последней каплей в отношениях пары.

«В последние несколько лет он мне ничем не помогал: ни морально, ни финансово… Я проходила много операций, ломала плечи, руки, работала глухая несколько лет: вообще ничего не слышала. У меня было несколько операций еще и на ухо. Были такие тяжелые моменты, когда меня просто могло бы уже не быть», - сообщила исполнительница хита «Одиночество».

Певица призналась, что не говорила о таких вещах, однако теперь не собирается молчать.

Ранее Слава рассказала о диагностированном у нее биполярном расстройстве. Последние месяцы ее поведение вызывало беспокойство поклонников: исполнительница то смеялась, то плакала.