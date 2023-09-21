60-летний актер Дмитрий Певцов захотел создать собственный театр

Актер Дмитрий Певцов заявил, что регулярно получает предложения стать руководителем того или иного театра. Однако знаменитость мечтает о том, чтобы создать свой собственный.

Об этом сообщил сайт kp.ru.

Певцов признался, что «не гонится за ролями» и знает заранее, как сыграет своего героя. Актер понял, что у него осталось 15-20 лет активной работы.

О своих творческих планах он говорит: «И я размышляю о том, чтобы создать что-то свое. Начать какое-то свое театральное дело». На это у Певцова есть и силы, и желание.

Певцов известен по ролям в картинах «Турецкий гамбит», «Жмурки», «Бандитский Петербург» и другим. Актер является депутатом Госдумы.

Летом 2023 года Певцов назвал причину увольнения жены Ольги Дроздовой из театра «Современник».