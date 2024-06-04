«Оказалась незаслуженно крайней»: Яна Рудковская вступилась за Ольгу Орлову, раскрывшую тайну Заворотнюк

Продюсер Яна Рудковская поддержала телеведущую Ольгу Орлова из-за скандала, разгоревшегося после выхода передачи Андрея Малахова. В выпуске шоу певица раскрыла, что тайно посещала актрису Анастасию Заворотнюк в больнице, за что ее раскритиковали пользователи Сети.

После появления новости о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» журналист Малахов выпустил посвященную ей программу. На съемки были приглашены люди, знавшие знаменитость, в том числе Ольга Орлова. В эфире она призналась, что была одной из тех, кто видел больную Анастасию, но ее посещение держалось в строгом секрете, а все фото актрисы были запрещены.

После съемок состоялись похороны Заворотнюк, которые, к удивлению многих, Орлова пропустила. Тогда поклонники решили, что родные артистки запретили ей присутствовать из-за раскрытия тайны. И хоть Ольга после оправдалась, что просто уехала в этот день к бабушке, негатив в ее адрес все равно продолжился.

Вступиться за телеведущую решила Яна Рудковская. Она заявила, что поддерживает Орлову и знает, что она согласилась на участие в программе только из большой любви к Заворотнюк.

«Оля Орлова, которая все эти годы была рядом с Настей и сопровождала ее на всех этапах лечения, сейчас оказалась незаслуженно крайней. <…> В случае с Олей - это 100% про сострадание и любовь к этому человеку. Поражает другое - кто же тогда должен ходить (на передачи)? Я согласна с Олей, что если не сделать передачу - это значит забыть про человека и его путь», - отметила продюсер в личном Telegram-канале.

Ранее пятилетняя дочь Анастасии Заворотнюк пришла на могилу матери вместе с Петром Чернышевым.