«Машины бизнес-класса»: Катя Лель повысила цену на выступления в пять раз

Певица Катя Лель, как и большинство российских звезд, не упускает возможности подзаработать в праздники. А после повторного успеха хита «Мой мармеладный» артистка решила увеличить расценки на выступления сразу в пять раз.

Правда, райдер певицы ничуть не изменился после успеха песни. Главные составляющие в нем — живой звук, темные шторы, без которых артистка не может спать.

«Это подушка ортопедическая, отели, машины бизнес-класс, ну и все», — сообщила Катя Лель в интервью Пятому каналу.

Певица, воспользовавшись случаем, поздравила с наступающим россиян. Она пожелала любить друг друга и «жить в осознанных энергиях света и любви». Любовь, говорит она, делает человека сильнее.

Отметим, что артистка переживает вторую волну популярности из-за хита «Мой мармеладный». Композиция вошла в мировой рейтинг платформы Spotify. По словам Лель, об этой новости она узнала от ребенка. Певица долго не могла поверить в успех.

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