Оказалась человеком с хорошим чувством юмора: Глюкоза рассказала об опасении при знакомстве со свекровью

Исполнительница Глюкоза поздравила маму своего супруга с днем рождения. Также она рассказала, как прошла их первая встреча и что у нее вызвало опасение.

Певица выложила поздравление в своем Telegram-канале. Она написала, что благодарна Тамаре Балабековне за такого прекрасного сына. Сейчас женщин связывают теплые отношения.

Однако в начале Глюкоза опасалась свекрови. Артистке было страшно неправильно произнести ее отчество. Но все обошлось и, как заметила певица, Тамара Балабековна оказалась человеком с хорошим чувством юмора.

«Эта женщина делает меня счастливой каждый день — она воспитала сына настоящим мужчиной и с такой щедростью подарила его мне», — отметила знаменитость.

Ранее Глюкоза показала подписчикам свою 61-летнюю мать. Звезда призналась, что во многом похожа на нее.