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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 февраля 2024, 18:52
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Оказалась человеком с хорошим чувством юмора: Глюкоза рассказала об опасении при знакомстве со свекровью

Певица Глюкоза запустила информацию о знакомстве со свекровью и своем опасении .
Оказалась человеком с хорошим чувством юмора: Глюкоза рассказала об опасении при знакомстве со свекровью

© Starface.ru

Исполнительница Глюкоза поздравила маму своего супруга с днем рождения. Также она рассказала, как прошла их первая встреча и что у нее вызвало опасение.

Певица выложила поздравление в своем Telegram-канале. Она написала, что благодарна Тамаре Балабековне за такого прекрасного сына. Сейчас женщин связывают теплые отношения.

Однако в начале Глюкоза опасалась свекрови. Артистке было страшно неправильно произнести ее отчество. Но все обошлось и, как заметила певица, Тамара Балабековна оказалась человеком с хорошим чувством юмора.

«Эта женщина делает меня счастливой каждый день — она воспитала сына настоящим мужчиной и с такой щедростью подарила его мне», — отметила знаменитость.

Ранее Глюкоза показала подписчикам свою 61-летнюю мать. Звезда призналась, что во многом похожа на нее.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Глюк'оZа
Автор:Артем Хохлов
Теги:
глюкоза
свекровь