«Ой, зажралась»: Ксения Бородина рассказала, чем ее разочаровал отдых на Бали

Телеведущая Ксения Бородина перед Новым годом отправилась вместе с детьми и новым возлюбленным, блогером Николаем Сердюковым на Бали. Она арендовала роскошную виллу с тремя бассейнами и выходом к океану, но осталась недовольна отдыхом.

«Сказочное Бали - не мое. Любила всю жизнь Пхукет, так и буду любить. На мой взгляд, сильно распиаренное место, пробки. За время ковида тайцы Пхукет превратили просто в сказку, а тут, наоборот, грязно сильно. Декабрь-январь — сезон дождей, это тоже следует знать про Бали», - разоткровенничалась Ксения в своем блоге.

При этом телеведущая подчеркнула, что арендованная вилла ее полностью устраивает. Кроме того, отдых ведущей скрасила, по ее словам, шикарная компания.

При этом пользователи Сети поддержали Бородину и согласились с ее выводами о том, что на острове грязно и плохой сервис. Прочитав комментарии, Ксения призналась, что была готова к очередной порции хейта в свой адрес.

«Думала, наоборот, все напишут: «Ой, зажралась, Бали ей не понравилось». А у меня все пишут, что я права на все 100%. Поэтому следующий Новый год — только Пхукет!» — подвела итоги теледива.

Ранее подписчики Ксении Бородиной выразили сомнение в том, что ее жених мог оплатить путешествие на Бали. По некоторым данным, блогер получает в 30 раз меньше своей избранницы, а после развода остался без квартиры.