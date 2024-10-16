«Ой, не могу»: Кристина Орбакайте посмеялась над мужем в лесу

Певица Кристина Орбакайте решила провести время с мужем Михаилом Земцовым. Они отправились в лес, и артистка засняла супруга в странном виде – он был без футболки и в сланцах.

Недавно дочь Аллы Пугачевой отправилась в Новую Зеландию. В личном блоге Кристина показала их с мужем завтрак в гостинице, а затем решила продолжить съемку уже на прогулке. Земцов шел впереди, а Орбакайте следовала за ним.

«Миша, ну что, куда ты собрался? Ой, не могу... Приехали в лес», - посмеялась Кристина над супругом.

На вопрос, куда они направляются, Михаил ничего не смог ответить. Он лишь сказал жене «сейчас посмотрим», тем самым дав понять, что плана у него нет.

Напомним, что Земцов живет в США, а Орбакайте старается находить время, чтобы быть и с ним в Америке, и в России с поклонниками. Однако уже больше полугода певица не возвращалась на Родину. В одном из последних интервью она делилась, что больше не собирается приезжать в страну после отмены крайних выступлений.

Ранее Кристина Орбакайте тайно спела с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае.