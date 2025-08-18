«Ой, мама мия!»: беременная Регина Тодоренко вышла на связь с важным сообщением

Беременная телеведущая Регина Тодоренко вышла на связь с важным сообщением. Она должна родить третьего ребенка сегодня, 18 августа.

Об этом знаменитость сообщила накануне в своей соцсети.

«Ой, мама мия, завтра уже старт!», — написала Тодоренко в личном блоге.

Подписчики Регина теперь ожидают от нее новых сообщений о появлении малыша на свет.

Напомним, что у Регины Тодоренко и ее супруга Влада Топалова уже двое детей, пятилетний Михаил и трехлетний Мирослав. После первенца сама телеведущая часто жаловалась на усталость и недосып. Но со временем, после появления второго ребенка, звезда адаптировалась к материнству. В июне 2025 года телеведущая «Орла и Решка» объявила о своей третьей беременности.

Ранее мы писали о том, что беременная Регина Тодоренко открыла продажи в закрытое женское сообщество «Ой, Мамма Миа!» в Telegram. Стоимость подписки на чат разная: при членстве на 1 месяц — 2000 рублей, при членстве на 3 месяца — 5400 рублей, на 6 месяцев — 9600 рублей.