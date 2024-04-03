«Ой, красота!»: Пугачева пришла в восторг от талантов 10-летнего сына Гарри

В 2022 году Алла Пугачева уехала с детьми вслед за мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) из России. Большую часть свободного времени Примадонна старается проводить с детьми. Ее 10-летний сын Гарри показал, чему научился за время в эмиграции.

Ребенок показал родителям фокус с картами. Гарри выстроил их на столе, сказав, что на кону сейчас одна карта. После отец мальчика сказал: «Ну, поехали!».

Сын знаменитостей толкнул карту, и все они стали падать друг за другом.

«О, как это круто!» — воскликнул мальчик в ролике, опубликованном на страничке звездных родителей в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Его сестра Лиза молча смотрела за происходящим, никак не прокомментировав фокус. Зато Алла Пугачева была в восторге от умений сына.

«Ой, красота! Ура! Браво, Гарри!» — восхитилась народная артистка.

В комментариях подписчики спросили, как им удалось карту поставить на ребро, чтобы она не упала. Галкин* ответил, что для этого их нужно немного согнуть.

Юморист также добавил, что его сын больше часа выстраивал карты в нужном порядке. Это сделать ему удалось не сразу.

Ранее обозреватель Полупанов объяснил аншлаги Орбакайте в Израиле влиянием Пугачевой.

*(признан иноагентом на территории РФ)