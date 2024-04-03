«Ой, красота!»: Пугачева пришла в восторг от талантов 10-летнего сына Гарри
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В 2022 году Алла Пугачева уехала с детьми вслед за мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) из России. Большую часть свободного времени Примадонна старается проводить с детьми. Ее 10-летний сын Гарри показал, чему научился за время в эмиграции.
Ребенок показал родителям фокус с картами. Гарри выстроил их на столе, сказав, что на кону сейчас одна карта. После отец мальчика сказал: «Ну, поехали!».
Сын знаменитостей толкнул карту, и все они стали падать друг за другом.
«О, как это круто!» — воскликнул мальчик в ролике, опубликованном на страничке звездных родителей в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).
Его сестра Лиза молча смотрела за происходящим, никак не прокомментировав фокус. Зато Алла Пугачева была в восторге от умений сына.
«Ой, красота! Ура! Браво, Гарри!» — восхитилась народная артистка.
В комментариях подписчики спросили, как им удалось карту поставить на ребро, чтобы она не упала. Галкин* ответил, что для этого их нужно немного согнуть.
Юморист также добавил, что его сын больше часа выстраивал карты в нужном порядке. Это сделать ему удалось не сразу.
Ранее обозреватель Полупанов объяснил аншлаги Орбакайте в Израиле влиянием Пугачевой.
*(признан иноагентом на территории РФ)