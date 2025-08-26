«Ой, как хорошо смотритесь вместе!»: в Сети обсуждают пару Данилы Козловского и Паулины Андреевой

Актриса Паулина Андреева снялась с коллегой Данилой Козловским. Звезды кино позировали в обнимку, из-за чего в Сети стали обсуждать то, как красиво они смотрятся вместе.

После развода с режиссером Федором Бондарчуком Паулина стала чаще появляться на публике и больше работать. Она задействована в новом проекте, в котором играет вместе с Козловским. Он уже несколько лет не снимался в российских фильмах и сериалах, поэтому это его первая работа за долгое время.

В Сети опубликовали совместное фото Андреевой с коллегой. Она широко улыбалась рядом с Данилой, и пользователи отметили, что им интересно посмотреть на это сотрудничество.

«Уже любопытно, что выйдет», «Ого! Вот это поворот! Ну, ждем, что из этого выйдет», «Ой, как хорошо смотритесь вместе!» - обсуждают поклонники в соцсетях.

Напомним, что, в отличие от Паулины, Данила не свободен. Он уже несколько лет состоит в отношениях с Оксаной Акиньшиной. Но информацию о романе они официально не подтверждают.

Ранее Виталий Бородин призвал проверить фильм Алексея Учителя из-за участия Данилы Козловского.