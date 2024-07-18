«Огромные шрамы»: Виктория Боня рассказала, как хирург изуродовал лицо ее матери

Блогер Виктория Боня рассказала, что ее мать стала жертвой неудачной пластической операции. По ее словам, на лице остались глубокие шрамы и следы от ожога.

Как призналась Виктория, она сама уговорила маму отправиться в Дубай и сделать подтяжку лица под названием SMAS-лифтинг, но вместо омоложения осталась изуродованной.

«Я маму подговорила на операцию. Мы сделали в Дубае. Хирург взялся, но маме испортили лицо. Мама была красотка. Ей сделали SMAS-лифтинг, и у нее огромные шрамы, ожог. Не только Хайдаров», — высказалась Боня в Rutube-шоу «Злые языки».

Виктория пообещала разобраться с хирургом, а также не стала скрывать, что операция обошлась в 9 миллионов рублей. Она предположила, что на восстановление маме потребуется около года.

Ранее Виктория Боня спровоцировала слухи о новом романе фотографией, на которой запечатлена в обнимку с неизвестным молодым человеком. Однако мужчина оказался всего лишь моделью, которого наняли для рекламы ее кепок.