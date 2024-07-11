«Очень мало мужественных»: Виктория Боня рассекретила таинственного спутника

Блогер Виктория Боня спровоцировала слухи о новом романе фотографией, на которой запечатлена в обнимку с неизвестным молодым человеком. Однако мужчина оказался всего лишь моделью, которого наняли для рекламы ее кепок.

«Когда мне прислали список, я посмотрела всех и поняла, что очень мало мужественных. В основном красивые, в хорошем смысле, «зеленые», слащавые мальчики, а мне хотелось именно мужественного», — рассказала Виктория порталу The Voice.

Блогер призналась, что сейчас ее сердце по-прежнему свободно и заверила, что обратит внимание только на взрослого, мужественного человека.

«Вся моя личная жизнь – это моя доченька, которую я отправляю в лагерь, моя кошечка Мурочка и моя подготовка к горам. Мое сердце свободно, полно любви к себе, к миру», — заявила звезда реалити и добавила, что от одиночества точно не страдает.

Ранее Виктория Боня вспомнила о парных родах с предпринимателем Александром Смерфитом после слухов о его романе с супермоделью Алессандрой Амбросио.