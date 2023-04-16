«Ему наплевать»: как Игорь Николаев на самом деле относится к Алле Пугачёвой

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса задавали себе вопрос: поздравлять ли Аллу Борисовну Пугачеву с днём рождения. И если да, то как: лично или официально, используя возможности известных социальных сетей.

Выбор в сторону последнего варианта сделали немногие.

Одним из таких смельчаков оказался Игорь Николаев, давний коллега и хороший друг Примадонны. Его искренние поздравления, однако, подписчики певца восприняли двояко.

Однако продюсер исполнителя Леонид Дзюник внимательно изучил выложенный поздравительный пост и поспешил развеять все домыслы по поводу того, что Николаев как-либо политически поддерживает решение Аллы Борисовны. «Игорь Николаев столько писал для Аллы Борисовны. Столько песен она его исполнила, один «Айсберг» только чего стоит. Ему наплевать на ее политическую позицию. Он поздравляет свою певицу любимую. Люди, займитесь делом», — отметил Леонид Дзюник.