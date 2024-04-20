«Огромное удовольствие»: Долинский рассказал о работе с Никитой Михалковым

Владимир Долинский празднует 20 апреля 80-летний юбилей. Он знаком зрителю по ролям в известных фильмах Марка Захарова «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен». Заслуженный артист РФ также снимался в кино у режиссера Никиты Михалкова, а в последние годы играет в его спектакле «12». Долинский рассказал о взаимодействии с автором фильма «Утомленные солнцем».

Долинский признался, что ему очень комфортно работать с Михалковым, и он высоко оценивает талант художника.

«С Никитой Михалковым работать — огромное удовольствие. Я у Никиты Сергеевича снимался в картине «Утомленные солнцем», — цитирует артиста aif.ru.

Эпизод, в которым снялся Долинский, говорит артист, был очень хорошим, но, к сожалению, он не вошел в фильм.

Артист добавил, что Михалков и в театре, и в кино «глубокий, серьезный». Режиссер может быть жестким, но в основном он товарищ актеров, которые ему доверяют и бесконечно полагаются на художника.

Напомним, Владимир Долинский отказался масштабно праздновать свой юбилей. Праздник он решил встретить рядом с родными и близкими.