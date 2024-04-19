«Никакого пира не устраиваю»: почему Владимир Долинский не хочет праздновать 80-летие

Актер Владимир Долинский отказался устраивать праздник по случаю 80-летия. Завтра, 20 апреля знаменитость будет рядом с семьей и близкими людьми. Об этом он рассказал в интервью mk.ru.

В такой значимый день звезда не хочет банкетов и пышных поздравлений. Он объяснил свой выбор журналистам.

«Никакого пира не устраиваю. Не те времена сейчас, чтобы праздновать. В такое время устраивать пиры некорректно даже», – заявил артист.

Владимир Абрамович признался, что такой солидный возраст его не пугает. При этом он не может ответить, на сколько лет себя ощущает. Но мужчина продолжает активно работать, а в свободное время любит сидеть с внуками.

«Радует то, что я нужен. Главное для мужика в этой жизни – быть нужным своей семье и своей профессии. Это, на мой взгляд, основное, что должно радовать. Слава Богу, у меня в этом плане все хорошо», – поделился Долинский.

Актер пояснил, что сейчас у него так много предложений по работе, что ему даже приходится от некоторых отказываться. Ему приятно, что он так востребован. Но все же самое главное для звезды – здоровье близких.

Ранее актер Владимир Долинский назвал Андрея Миронова «маменькиным сынком». Он согласился со словами близкого друга Миронова Василия Ливанова и признался, что мужчина «боялся свою маму».