Огромная сумма: вдова Пьера Нарцисса рассказала о стоимости роскошного гроба певца

Вдова Пьера Нарцисса рассказала, что гроб покойного певца стоил полмиллиона рублей. Он мог обойтись еще дороже, но ей сделали большую скидку. Об этом сообщает StarHit.

В эфире передачи «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Валерия Калачева призналась, что семья отдала за похороны Нарцисса больше миллиона рублей. Напомним, что исполнитель скончался в конце июня прошлого года.

Женщина рассказала о том, что гроб был очень хороший, а цена за него была высокая.

«За гроб мы отдали 580 тыс. А так стоил почти миллион, но нам с производства прямо привезли. Плюс земля», – поделилась Калачева.

Полную сумму Валерия называть не стала. Но намекнула на то, что она была большая. Вдова артиста призналась, что «делала это для любимого».

Участницей программы также стала дочь покойного певца Каролина-Кристель. Девушка рассказала, что скучает по отцу и вспоминает о нем. А иногда она переслушивает голосовые сообщения, которые он раньше ей присылал. В память о нем у нее остались любимая кепка и кулон, которые он ей купил. На церемонии прощания наследница старалась держаться изо всех сил, потому что не хотела показывать эмоции на публику.

Ранее друг артиста рассказал, что у Пьера Нарцисса есть африканское наследство в размере $400 тысяч. Эта сумма включает гектары земли в Африке и дома.