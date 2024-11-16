Леонид Якубович готов провести новогодние корпоративы за 2,2 млн рублей, но с одним строгим условием

Телеведущий Леонид Якубович за 2,2 миллиона рублей готов провести новогодние корпоративы для россиян. При этом 79-летний требует предоставить подробный сценарий вечеринки с четким таймингом.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, команда Якубовича может помочь с поисками сценариста, но в этом случае придется доплатить от 25 до 50 тысяч рублей. При этом услуги топового специалиста с телевидения отдельно обойдутся примерно в 250 тысяч рублей.

В райдере Леонида Аркадьевича отдельной строкой прописан запрет на игру в «Поле чудес». Ведущий ни за какие деньги не согласен вести свое знаменитое шоу на корпоративах.

Вместе с тем, запросы у легендарного телеведущего довольно скромные. Он просит гримерку с хорошим освещением, большим зеркалом и чайником. Из еды Якубовичу необходимо предоставить два вида горячего, салаты, один из которых капрезе, бутерброды, сырную, рыбную и фруктовые нарезки. Из алкоголя шампанское за 19 тысяч рублей и 12-летний виски.

Ранее Леонид Якубович заявил, что не обязан кормить всю семью. Он подчеркнул, что дети не просят у него помощи, а зарабатывают на жизнь сами.