Костюшкин раскрыл детали суда с Наташей Королевой из-за статьи в СМИ

Артистка Наташа Королева однажды подала в суд на Стаса Костюшкина из-за фейка в газете. Исполнитель признался, что там была опубликована фейковая история, которую придумали журналисты.

Эта история произошла еще во времена популярности дуэта «Чай вдвоем». Костюшкин уехал отдыхать в Египет, и ему позвонил директор с просьбой срочно вернуться из-за того, что на артиста подала в суд Наташа Королева. В известном таблоиде была опубликована статья, на которой с одной стороны был изображен грустный Игорь Николаев, а с другой — Станислав.

«И статья называется: «Я переспал с Королевой в бане». Огромная статья, которая заканчивается примерными словами: «Было нормально, но что-то не вкатило», — рассказал исполнитель хита «Женщина, я не танцую» в эфире RUTUBE-шоу «Чат на чат».

Певец был три раза женат. С последней супругой, Юлией Клоковой, исполнитель живет с 2006 года. Она ему родила двух сыновей: Богдана и Мирона. Также у Станислава есть сын Мирон от второго брака с танцовщицей Ольгой.

Несколько месяцев назад певец Стас Костюшкин пригрозил коллеге Филиппу Киркорову судом за кражу сценического образа. По мнению артиста, исполнитель хита «Снег» забрал его «Виталика» и присвоил себе.