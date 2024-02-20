«Филипп, встретимся в суде»: Костюшкин обвинил Киркорова в плагиате

Певец Стас Костюшкин пригрозил коллеге Филиппу Киркорову судом за кражу сценического образа. По мнению артиста, исполнитель хита «Снег» забрал его «Виталика» и присвоил себе.

Недавно на телеканале НТВ состоялась премьера нового сезона шоу «Маска». В первом выпуске зрители вновь увидели Киркорова, несмотря на слухи о том, что он не появится в жюри из-за скандала с «голой» вечеринкой. Ради возвращения в эфир Филипп даже сменил имидж – надел черный парик, классический костюм и очки с прозрачными стеклами. Многие оценили такое перевоплощение певца, но не Стас Костюшкин.

Солист «Чай вдвоем» углядел в образе коллеги плагиат. Он заявил в личном блоге, что Филипп украл у него идею, которую он реализует уже много лет. Дело в том, что в 2019 году Стас впервые предстал перед зрителями в ампула «Виталика», и он внешне крайне поход на изменившегося Киркорова.

«Я десять лет создавал «Виталика», и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», - заявил Костюшкин.

К слову, 19 февраля стало известно, что российское авторское общество отказалось от иска к Филиппу Киркорову на два миллиона рублей. Документы были поданы после участия артиста в «голой» вечеринке, а отозваны – после его поездки на Донбасс.