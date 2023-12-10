«Огромная глупость»: Михалков прокомментировал возможный запрет сериала «Слово пацана»

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одной из главных тем в СМИ в последние недели. Многие раскритиковали картину, увидев в ней романтизацию насилия. Но мэтры кинематографа регулярно выступают в поддержку проекта. На этот раз за него заступился режиссер Никита Михалков.

Режиссер уверен: запрещать сериал точно не нужно, поскольку он показывает реалии того времени.

«Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как отрицательные персонажи сериала], значит вы — говно-родители», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что люди должны быть в курсе событий, которые происходили в 80-е, а дети — знать правду.

Михалков назвал Жору Крыжовникова «очень талантливым режиссером». Обсуждения вокруг картины лишь доказывают, что она заинтересовала россиян.

Сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о криминальных группировках Татарстана в 1980-х. Премьера состоялась 9 ноября 2023 года.

Ранее в защиту картины выступил продюсер Максим Фадеев. Он признался, что тоже участвовал в уличных драках.